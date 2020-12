Hàng trăm phụ nữ bị "trai tây" lừa tình mất gần 400 tỉ đồng

Ngày 15.12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Cục kỹ thuật nghiệp vụ - Bộ Công an và Công an TP.HCM, phá chuyên án, bắt giữ Lê Thành Nhân (31 tuổi, trú tại H.Cần Đước, Long An, làm nghề lái xe tại TP.HCM) vì cấu kết với người nước ngoài lừa đảo, chiếm đoạt gần 400 tỉ đồng của hàng trăm phụ nữ nhẹ dạ, dính bẫy lừa yêu đương với "trai tây".