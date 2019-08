Bắt quả tang 20 thanh niên sử dụng ma túy trong quán karaoke

Sáng nay 22.8, thông tin từ Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ 20 thanh niên để lấy lời khai và điều tra làm rõ hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 21.8, Công an huyện Nghi Xuân phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Hà Tĩnh huy động hơn 30 cán bộ, chiến sĩ đột kích vào một quán karaoke ở khối 1 thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân), phát hiện tại phòng Vip 3 có 20 thanh niên (14 nam và 6 nữ) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy