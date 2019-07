Tấn công mạnh ma túy trong vũ trường, quán bar

Liên tiếp phát hiện sử dụng ma túy trong quán bar, vũ trường

- Rạng sáng 16.7, Công an Q.7 (TP.HCM) kiểm tra quán bar 396 (đường Lê Văn Lương, P.Tân Hưng) phát hiện nhiều người có biểu hiện sử dụng ma túy. Công an bắt giữ Võ Minh Triều (19 tuổi), Nguyễn Thành Hậu (23 tuổi) và Đặng Văn Quá (26 tuổi, cùng quê Bình Định) tàng trữ trái phép nhiều viên ma túy tổng hợp; đưa 40 người về trụ sở để kiểm tra ma túy, kết quả có 13 người dương tính với chất ma túy. Trước đó, vào tháng 3.2019, quán bar này cũng bị công an kiểm tra phát hiện nhiều người dương tính với chất ma túy. - Khuya 12.4, Công an Q.2 (TP.HCM) phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra quán bar Oxy Beer Club (đường Nguyễn Thị Định, Q.2) phát hiện bịch ma túy tổng hợp vứt trên bàn, dưới sàn nhà... Qua kiểm tra 100 người có mặt tại quán bar, công an xác định 17 người dương tính với chất ma túy. - Rạng sáng 11.4, Công an Q.5 kiểm tra vũ trường Đông Kinh (đường Trần Tuấn Khải, Q.5) phát hiện 14 thanh thiếu niên dương tính với chất ma túy. Đầu tháng 1.2019, vũ trường này đã bị công an kiểm tra phát hiện hơn 20 người dương tính với chất ma túy. - Rạng sáng 19.1, Công an Q.Gò Vấp phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra quán bar 162 đường Nguyễn Văn Lượng (P.17, Q.Gò Vấp); đưa 130 người nghi sử dụng ma túy về làm việc. Trước đó, quán bar này từng bị cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện 80 người dương tính với chất ma túy. Công Nguyên