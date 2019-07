Bắt quả tang 22 thanh niên mở 'tiệc ma túy' mừng sinh nhật

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, khi lực lượng công an ập vào bắt quả tang thì có 14 nam và 8 nữ đang bật nhạc to, nhảy múa, quay cuồng và đều có biểu hiện sử dụng ma túy. Tại chỗ, công an thu giữ 3 đĩa sứ còn dính chất ma túy, 1 gói ma túy ketamine chưa sử dụng, 3 ống hút, 1 bộ dàn âm thanh và nhiều tang vật khác có liên quan đến hành vi sử dụng chất ma túy.