Bắt quả tang 26 thanh niên tụ tập hát karaoke, sử dụng chất ma túy

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, rạng sáng ngày 27.8, lực lượng của các Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an H.Thọ Xuân (đều thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa) ập vào quán karaoke Bảo Bảo (địa chỉ tại Khu 1, TT.Thọ Xuân, Thanh Hóa), bắt quả tang 22 thanh niên (13 nữ, 9 nam) đang hát karaoke và sử dụng chất ma túy. 22 người phát hiện trong phòng hát ngụ trên địa bàn nhiều địa phương khác nhau.