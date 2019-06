Bắt quả tang 4 nghi can vận chuyển gần 5 kg ma túy từ Campuchia

Thông tin ban đầu, sáng 14.6, tại khu phố Rạch Sơn, TT.Gò Dầu (H.Gò Dầu), Công an H.Gò Dầu phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM và PC04 Công an Tây Ninh triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy, bắt 4 nghi can.

Bốn nghi can bị bắt giữ gồm: Ngô Thị Thanh Mai (20 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu); Nguyễn Xuân Hải (45 tuổi, ngụ Đồng Nai); Bùi Minh Bảo Vy (40 tuổi, ngụ TP.HCM) và Vương Quốc Thái (60 tuổi, quốc tịch Úc)

Tang vật thu giữ gồm 4 túi ni lông màu vàng khối lượng 4 kg, bên trong mỗi túi có 1 bịch ni lông chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Ngoài ra, cơ quan công an cũng thu giữ 1 bịch ni lông màu trắng được quấn băng keo màu cam, bên trong có chứa nhiều viên nén màu xanh (khoảng 1.000 viên); 1 ô tô 4 chỗ.

Qua điều tra, bước đầu các nghi can khai nhận mua ma túy từ Campuchia đem về TP.HCM để bán lại kiếm lời. Hiện vụ vận chuyển, mua bán ma túy đang được tiếp tục điều tra làm rõ.