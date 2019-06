Phá đường dây mua bán ma túy từ Campuchia về Nha Trang

Trả lời chất vấn sáng nay, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho hay tội phạm đang không từ thủ đoạn nào để vô hiệu hoá lực lượng công an , từ làm quen, dụ dỗ mua chuộc, khi không được thì tấn công đe doạ, vu khống...

Liên quan đến vụ 3 nông dân ở Quảng Trị bị một nhóm côn đồ hành hung, Công an H.Cam Lộ (Quảng Trị) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 người, và đang truy tìm một số nghi can đang bỏ trốn.