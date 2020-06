Bắt quả tang 54 đối tượng mở 'tiệc ma túy' mừng sinh nhật

Chiều 19.6, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, lực lượng công an tỉnh này vừa triệt phá vụ sử dụng chất ma túy với số lượng lớn, có tới 54 đối tượng tham gia.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 3 giờ cùng ngày, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát cơ động (đều thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa) và Công an H.Nga Sơn (Thanh Hóa) đã ập vào tòa nhà Gia Linh Club (TT.Nga Sơn, H.Nga Sơn), bắt quả tang 54 đối tượng đang sử dụng chất ma túy trong tiệc sinh nhật