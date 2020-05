Bắt quả tang cán bộ huyện và giáo viên đánh bạc

Trước đó, khoảng 3 giờ 30 ngày 21.5, Công an H.Sơn Tây ập vào bắt quả tang 10 con bạc đang say sưa xóc đĩa tại nhà Phan Ngọc Quý (22 tuổi) ở thôn Tan Via, xã Sơn Dung, H.Sơn Tây.