Bắt quả tang nghi phạm mang súng quân dụng cùng nhiều vũ khí vận chuyển heroin

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam, rạng sáng 24.5, tại thành phố Phủ Lý (Hà Nam), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an bắt quả tang Trần Văn Luật (34 tuổi, trú tại xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) vận chuyển trái phép heroin với số lượng lớn từ Sơn La vào TP.HCM.