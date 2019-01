Hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an đối mặt với Vũ 'nhôm' trước tòa

Theo cáo trạng đại diện VKSND đã công bố tại tòa lúc 9 giờ sáng nay, Phan Văn Anh Vũ được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân, biên chế là nhân viên tình báo của Tổng cục V, Bộ Công an từ năm 2009. Mọi hoạt động nghiệp vụ của Vũ “nhôm” chỉ do 3 người trực tiếp chỉ đạo, gồm: Nguyễn Hữu Bách (Trưởng phòng, sau là Phó cục trưởng); Phan Hữu Tuấn (Cục trưởng, sau là Phó tổng cục trưởng Tổng cục V, Bộ Công an) và Trần Việt Tân (Tổng cục trưởng Tổng cục V, sau là Thứ trưởng Bộ Công an). Quá trình hoạt động nghiệp vụ của mình, Vũ “nhôm” là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 và Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79, là các đơn vị mang danh nghĩa tổ chức bình phong của Bộ Công an. Trong giai đoạn từ 2009 - 2016, Vũ “nhôm” đã lợi dụng danh nghĩa tổ chức bình phong của Bộ Công an để đề nghị các bộ, ngành và chính quyền địa phương cho thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của các dự án nhà, đất công sản có diện tích lên tới hàng ngàn mét vuông ở các vị trí đắc địa tại Đà Nẵng và TP.HCM, trái quy định của pháp luật như: không qua đấu giá, xin giảm giá, giảm hệ số sinh lợi và nhiều ưu đãi khác..., nhằm thu lợi cá nhân, gây thiệt hại của Nhà nước 1.159 tỉ đồng. Hành vi vi phạm pháp luật của Vũ “nhôm” đã nhận được sự giúp sức tích cực của Nguyễn Hữu Bách và Phan Hữu Tuấn, thông qua các văn bản nghiệp vụ của ngành Công an, để được thuê, nhận chuyển nhượng các bất động sản không phải qua đấu giá, trái quy định. Cụ thể, các bị cáo Nguyễn Hữu Bách và Phan Hữu Tuấn đã soạn thảo, ký nháy và tham mưu trình lãnh đạo Tổng cục V, lãnh đạo Bộ Công an ký ban hành các văn bản; tạo điều kiện và giúp sức tích cực cho Vũ “nhôm” thực hiện các hành vi phạm tội đối với 6 dự án nhà đất công sản, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1.134 tỉ đồng. Trong khoảng thời gian từ 2014 - 2018, Bùi Văn Thành là Thứ trưởng Bộ Công an, được giao nhiệm vụ phụ trách Tổng cục Hậu cần (Tổng cục IV), đơn vị có trách nhiệm trực tiếp quản lý các nhà đất công sản Bộ Công an. Tuy không phụ trách Tổng cục V, nhưng ông Thành vẫn ký tờ trình đề nghị Thủ tướng cho bán chỉ định cơ sở nhà đất tại số 129 Pasteur, quận 1, TP.HCM cho Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79, để phục vụ hoạt động nghiệp vụ của ngành Công an. Khi Vũ “nhôm” chuyển nhượng nhà, đất này cho tư nhân bên ngoài, Bùi Văn Thành đã không báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời ngăn chặn, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho Nhà nước số tiền 222 tỉ đồng. Đối với bị cáo Trần Việt Tân, trong giai đoạn 2009 - 2016, là Tổng cục trưởng Tổng cục V, sau đó là Thứ trưởng Bộ Công an , được giao trực tiếp phụ trách Tổng cục V. Sau khi được các cán bộ dưới quyền tham mưu, đề xuất, Trần Việt Tân đã ký phát hành 7 văn bản gửi các cơ quan, tổ chức đề nghị Vũ “nhôm” được thuê các nhà đất phục vụ công tác nghiệp vụ ngành Công an đối với 3 nhà, đất công sản. Theo cáo trạng, Trần Việt Tân đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, chỉ đạo đối với Tổng cục V; không kiểm tra, giám sát chặt chẽ; dẫn đến việc không kịp thời phát hiện và ngăn chặn được các hành vi vi phạm của Vũ “nhôm”, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền là 155 tỉ đồng.