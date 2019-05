Bắt quả tang sòng bạc tại nhà nghệ sĩ Hồng Tơ, có cả con bạc nước ngoài

Công an Q.Tân Phú kiểm tra nhà của nghệ sĩ Hồng Tơ, bắt quả tang gần chục người đánh bạc. Do có người nước ngoài tham gia đánh bạc, nên vụ việc được chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thụ lý.

Nghệ sĩ Hồng Tơ - Ảnh: V.A Ảnh: V.A Nghệ sĩ Hồng Tơ