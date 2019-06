Bắt quả tang Trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ

Thủ tướng yêu cầu làm rõ Ngày 14.6, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc liên quan đến phản ánh của báo chí về việc thanh tra Bộ Xây dựng bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc lập biên bản, tạm giữ vì hành vi “vòi tiền” trong quá trình thanh tra tại H.Vĩnh Tường. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc và các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, báo cáo Thủ tướng trước ngày 1.8. Chí Hiếu