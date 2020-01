Bắt sới bạc khủng trên con tàu neo giữa sông Luộc, Hải Dương

Ngày 2.1, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Công an huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương và các đơn vị nghiệp vụ triệt phá một sới bạc lớn được tổ chức trên một con tàu neo trên sông Luộc (đoạn qua xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang).

Theo cơ quan công an, các con bạc thường tụ tập tại đền Tranh ở thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang rồi di chuyển ra bờ đê sông Luộc. Tại đây, các con bạc được thuyền đưa ra chiếc tàu neo trên sông để đánh bạc. Mỗi lần tổ chức thường có khoảng 60 con bạc tham gia sát phạt nhau.

Những người tham gia đánh bạc bị bắt Ảnh Công an cung cấp Cũng theo Công an tỉnh Hải Dương, sới bạc được tổ chức tinh vi với người canh gác, có dịch vụ cho các con bạc cầm cố, vay tiền ngay trên tàu. Lệ phí mỗi lần vào sới cho mỗi con bạc là từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Sau 1 thời gian theo dõi, khoảng 2 giờ sáng ngày 2.11, khi các con bạc trên từ tàu trở về bờ thì Công an tỉnh Hải Dương đã tổ chức đón lõng và bắt 27 đối tượng, tạm giữ 5 xe ô tô cùng 1,5 tỉ đồng tiền mặt.

Công an tỉnh Hải Dương đang điều tra, mở rộng thêm vụ việc.