Bắt tại trận người đàn ông đang khỏa thân giao cấu với bé gái 13 tuổi

Tối 5.8, đại tá Trương Văn Chấm, Trưởng Công an TP.Tân An ( Long An ), cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.Tân An đã ra quyết định tạm giữ hình sự Đoàn Văn Nhị (66 tuổi, ngụ ấp 4, xã Bình Tâm, TP.Tân An) để điều tra làm rõ hành vi giao cấu với trẻ em