Bắt tài xế say rượu tông chết người rồi bỏ chạy

Chiều 15.12, tin từ Công an H.Châu Thành (An Giang) cho biết đơn vị đã tiếp nhận Bùi Văn Thắng (54 tuổi, ngụ xã An Tức, H.Tri Tôn, An Giang) từ Cảnh sát 113 Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra , làm rõ hành vi gây tai nạn giao thông làm chết người rồi bỏ chạy.