Bắt tạm giam 2 cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 53 tỉ đồng

Ngày 4.6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lý Quang Huy (30 tuổi) và Lê Hồng Cường (30 tuổi, đều là cán bộ Ngân hàng Đầu tư và phát triển (BIDV) chi nhánh TX.Bỉm Sơn, Thanh Hóa) để điều tra hành vi lập hồ sơ khống để lừa đảo chiếm đoạt hơn 53 tỉ đồng của BIDV.