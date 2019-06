Bắt tạm giam 2 nhân viên Công ty địa ốc Alibaba

Ngày 22.6, Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, Trần Quốc Tĩnh để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản xảy ra ngày 13.6 tại ấp 3, xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu). Các quyết định trên được Viện KSND TX.Phú Mỹ phê chuẩn.

Theo điều tra ban đầu, sáng 13.6, UBND xã Tóc Tiên phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế hành chính bắt buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi thay đổi hiện trạng mục đích sử dụng đất (làm đường trái phép) trên đất nông nghiệp tại các thửa đất số: 133, 139, 248, 249 tờ bản đồ số 17, địa chỉ thửa đất tại ấp 3, xã Tóc Tiên; đứng tên sử dụng thửa đất là ông Nguyễn Thế Lực (20 tuổi, trú số 120 Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM) theo Quyết định cưỡng chế số 98/QĐ-CCXP ngày 10.6 của UBND xã Tóc Tiên. Khoảng 10 giờ cùng ngày, khi đoàn cưỡng chế đưa phương tiện, máy móc đến tháo dỡ công trình đường xây dựng trái phép, thì có khoảng 60 - 70 người mặc áo có in dòng chữ “Tập đoàn địa ốc Alibaba” (gọi tắt là Alibaba) đang tập trung tại khu vực cưỡng chế. Trong đó, một số nhân viên Alibaba gồm: Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (24 tuổi, ngụ Tiền Giang), Trần Quốc Tĩnh (24 tuổi, quê Đà Nẵng), Lâm Chí Trung (34 tuổi, quê Gia Lai), Huỳnh Chí Lễ (28 tuổi, ngụ TP.HCM), Trang Chí Linh (28 tuổi, quê An Giang), Phan Thanh An (22 tuổi, quê Bình Định), Lê Thị Minh Phương (26 tuổi, quê Bình Dương), Đặng Ty (27 tuổi, quê Gia Lai), Trần Ngọc Bình (28 tuổi, quê Đắk Lắk), Phan Công Tuyền (23 tuổi, quê TP.HCM) cùng nhiều người khác đã dùng loa hò hét, kích động, lăng mạ, xúc phạm nhằm cản trở, chống đối không cho đoàn cưỡng chế thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn cưỡng chế đã giải thích rõ nhiệm vụ của đoàn tiến hành hoạt động cưỡng chế tháo công trình xây dựng đường trái phép và yêu cầu đám đông chấp hành, nhưng đám đông vẫn cương quyết cản trở, chống đối. Trong đó, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh hô hào, chỉ đạo nhân viên Alibaba đập phá chiếc xe cuốc. Theo chỉ đạo của Trinh, Trần Quốc Tĩnh và một số người lấy gạch đá đập phá làm hư hỏng xe...

Lực lượng chức năng phải tăng cường để giữ trật tự, đồng thời đưa Trinh, Tĩnh cùng những người chống đối nói trên về trụ sở Công an TX.Phú Mỹ làm việc. Tại cơ quan công an, Tĩnh, Trung, Lễ, Linh, An, Phương, Ty, Bình, Tuyền khai nhận việc tụ tập “để cản trở, chống đối đoàn cưỡng chế là làm theo sự chỉ đạo của Alibaba”. Tĩnh thành khẩn khai báo về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản là do sự chỉ đạo của Nguyễn Huỳnh Tú Trinh. Riêng Trinh thừa nhận hành vi đã chỉ đạo, kêu người đến đập xe cuốc, nhưng cho rằng “đó là bảo vệ tài sản công dân”, đồng thời từ chối trình bày những vấn đề, nội dung liên quan đến việc chỉ đạo của Alibaba.

Cơ quan CSĐT cho biết đang mở rộng điều tra, xử lý các nghi can khác trong vụ việc.