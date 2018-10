Bắt tạm giam 3 nghi can dùng vũ lực hiếp dâm trẻ em

tin liên quan Dùng dao lam đe dọa, hiếp dâm nhiều trẻ em

Ngày 25.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đã tống đạt lệnh khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt giữ đối với La Khánh (21 tuổi), Võ Ngọc Tam (18 tuổi) và Phạm Thành Long (18 tuổi, cùng ngụ tại xã Vĩnh Hải, H.Ninh Hải, Ninh Thuận) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Trước đó, vào chiều 10.10, em N.T.H.S (15 tuổi, ở xã Thanh Hải, H.Ninh Hải) đến nhà một người bạn ở thôn Mỹ Hòa, xã Vĩnh Hải ăn mừng bạn mới mua xe máy. Tại đây, Khánh, Tam và Long cũng có mặt.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày (10.10), Khánh lấy xe máy chở S. và Long (S. ngồi ở giữa) để đưa S. về nhà; còn Tam chạy xe phía sau.

Trên đường đi, Long có ý định giao cấu với S. nên nói Khánh tấp xe vào khu vực vắng người ở thôn Mỹ Tân (xã Thanh Hải) để thực hiện hành vi giao cấu , nhưng S. không đồng ý, bỏ chạy.

Long đuổi theo S. năn nỉ, nói "không đồng ý thì lên xe để anh đưa em về nhà". Tin lời, S. quay lại thì Long, Khánh, Tam dùng vũ lực khống chế. Cả 3 thực hiện hành vi hiếp dâm S., sau đó chở S. về nhà.

Sau khi nhận được tin tố giác, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận phối hợp cùng Công an H.Ninh Hải tiến hành điều tra, thực hiện các thủ tục tố tụng hình sự đối với 3 nghi can này.