Bắt tạm giam 5 án bộ sai phạm về đất đai

Ngày 2.11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 5 bị can gồm: ông Nguyễn Văn Hòa (50 tuổi, trú tại P.Thủy Xuân, TP.Huế), nguyên Chủ tịch UBND P.Thủy Xuân; ông Dương Văn Quỳnh (36 tuổi, trú tại P.An Tây, TP.Huế), nguyên là nhân viên hợp đồng phụ trách địa chính P.Thủy Xuân; ông Nguyễn Lê Mạnh Hiền (37 tuổi, trú tại P.Thủy Xuân, TP.Huế), ông Hà Xuân Dẫn (56 tuổi, trú tại P.Hương Chữ, TX.Hương Trà) cùng là nhân viên chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất TP.Huế và ông Hoàng Thiện Tín (33 tuổi, trú tại P.Hương An, TX.Hương Trà), chuyên viên Phòng Tài nguyên và môi trường TP.Huế, về hành vi “ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng ”.