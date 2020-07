Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế

Ngày 31.7, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ , bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn (44 tuổi) giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Trước khi được bổ nhiệm chức Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn là Phó giám đốc Công an tỉnh này.

Để bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, buổi lễ được tiến hành bằng hình thức truyền hình trực tuyến, đầu cầu ở Bộ Công an và điểm cầu là Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Phát biểu tại buổi lễ, trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an , đánh giá cao quá trình phấn đấu, nỗ lực của thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn. Ông Tuấn từng trải qua các vị trí công tác từ cơ sở đến Bộ Công an, từng giữ chức vụ Phó bí thư, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Công an. Tháng 1.2018, ông Tuấn được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.