Bắt tạm giam bà Phạm Thị Đoan Trang

Ngày 7.10, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội chủ trì phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TP.HCM thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng, khám xét khẩn cấp đối với bà Phạm Thị Đoan Trang (42 tuổi, thường trú P.Cát Linh, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội; hiện ở P.10, Q.3, TP.HCM) tại một địa chỉ ở đường Cách Mạng Tháng Tám (P.10, Q.3).