Công an Hà Nội bắt giữ Phạm Đoan Trang tại TP.HCM

Trưa 7.10, nguồn tin của PV Thanh Niên xác nhận Công an TP.Hà Nội chủ trì phối hợp với Cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TP.HCM đã bắt giữ bị can Phạm Đoan Trang.