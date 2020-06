Bộ Công an thông tin nhiều vụ án được dư luận quan tâm

Kêu gọi chủ mưu vụ Nhật Cường ra đầu thú

Liên quan đại án buôn lậu; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; rửa tiền; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết Bộ Công an đang chỉ đạo truy bắt bằng được Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc công ty này. “Bộ Công an đã kêu gọi Bùi Quang Huy về đầu thú để được khoan hồng. Phải áp dụng các biện pháp để bắt bằng được Bùi Quang Huy”, trung tướng Quang nói.

Truy nã “đại gia” Bùi Quang Huy – Tổng giám đốc công ty Nhật Cường - Video tư liệu

Trung tướng Quang cũng khẳng định Bộ Công an đang thu thập, xác minh tài liệu làm rõ trách nhiệm các đơn vị liên quan, bởi đây là vụ án rất nghiêm trọng, đã được Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng lưu ý.

Vì sao đổi tội danh nhẹ hơn với trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng?

Về việc Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa kết luận điều tra vụ án liên quan đến 4 cán bộ thanh tra Bộ Xây dựng , các PV đặt câu hỏi tại sao cơ quan điều tra đã thay đổi tội danh đối với 4 bị can, từ tội nhận hối lộ sang tội lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản, vốn có khung hình phạt nhẹ hơn (vì theo quy định của bộ luật Hình sự, hành vi nhận hối lộ từ 1 tỉ đồng trở lên sẽ bị tử hình, nhưng với tội lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản, chỉ bị phạt tối đa 20 năm tù).

Trung tướng Lương Tam Quang cho biết, ban đầu Công an tỉnh Vĩnh Phúc khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về hành vi nhận hối lộ. Tuy nhiên, quá trình điều tra xác định, hành vi các bị can liên quan không cấu thành tội nhận hối lộ, mà liên quan đến hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản. Đến ngày 11.5.2020, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định thay đổi vụ án, thay đổi tội danh đối với các bị can. Theo ông Quang, toàn bộ quá trình điều tra vụ án này đã được Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc kiểm sát, giám sát theo quy định pháp luật.

Trước đó, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc truy tố 4 bị can về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản, theo điều 355 bộ luật Hình sự, gồm Nguyễn Thị Kim Anh (Phó trưởng phòng Phòng chống tham nhũng, Thanh tra Bộ Xây dựng); Nguyễn Thị Kim Liên (cán bộ Phòng Thanh tra xây dựng 3, Bộ Xây dựng); Đặng Hải Anh (chuyên viên Phòng Thanh tra xây dựng 2, Thanh tra Bộ Xây dựng) và Nguyễn Thị Thùy Linh (thành viên đoàn thanh tra).

Theo kết luận điều tra, bà Nguyễn Thị Kim Anh vì động cơ vụ lợi, mặc dù biết rõ UBND các xã, thị trấn thuộc H.Vĩnh Tường không phải là đối tượng thanh tra và không được thanh tra đối với các dự án, công trình xây dựng do cấp xã làm chủ đầu tư, nhưng đã dùng danh nghĩa cá nhân, yêu cầu UBND H.Vĩnh Tường báo cáo về các dự án, công trình xây dựng do UBND các xã, thị trấn làm chủ đầu tư để kiểm tra, làm quyết định thanh tra. Bằng thủ đoạn này, bà Kim Anh và các đồng phạm chiếm đoạt và thu lợi bất chính số tiền hơn 2 tỉ đồng. Trong đó, bà Nguyễn Thị Kim Anh được xác định là chủ mưu, chiếm đoạt 1,3 tỉ đồng.

Khởi tố 8 bị can dàn cảnh bắt cóc doanh nhân cướp 35 tỉ đồng

Liên quan vụ án dàn cảnh bắt cóc cướp 35 tỉ đồng trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây (Thanh Niên đã phản ánh), thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C02), cho biết đã ra quyết định khởi tố 8 bị can về tội cướp tài sản . “Hiện Cục Cảnh sát hình sự đang chờ cơ quan kiểm sát phê chuẩn để thực hiện các biện pháp tư pháp”, thiếu tướng Hà nói.

Thủ đoạn băng cướp dàn cảnh, cướp của doanh nhân 35 tỉ đồng trên cao tốc

Liên quan vụ án này, báo chí đặt ra nhiều câu hỏi khi VN chưa công nhận tiền ảo, thì cơ quan chức năng có xem xét, xử lý được hay không và có xem xét hành vi của nạn nhân trong vụ việc? Thiếu tướng Trần Ngọc Hà cho biết: “Tiền ảo hay tiền điện tử chưa được pháp luật VN công nhận, nhưng chắc chắn C02 sẽ mở rộng điều tra và tất cả các vấn đề được đặt ra sẽ được chúng tôi xem xét một cách toàn diện”.