Khởi tố 8 bị can vụ dàn cảnh bắt cóc gia đình doanh nhân cướp 35 tỉ

Liên quan đến vụ vận chuyển, mua bán gần 35 kg ma túy do Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp triệt phá trong hai ngày 13 - 14.6, Công an đã ra quyết định khởi tố, tạm giam 5 bị can.