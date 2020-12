Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can lừa bán thiên thạch giả với giá tỉ USD.

Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Kim Anh - ẢNH: BẮC BÌNH