Trà Vinh: Đổ đá xây dựng vào nhớt để tạo 'thiên thạch', lừa đảo hàng tỉ đồng

Khoảng hai tháng sau, Kim Anh yêu cầu ông Tra đưa 30 triệu đồng làm "tiền cúng tổ" để nhận “hàng” và 3 ngày sau nhận tiền lại. Tuy nhiên, sau đó Kim Anh không đưa lại tiền và nhiều lần yêu cầu ông Tra đưa thêm tiền với các lý do khác nhau. Ông Tra bắt đầu sinh nghi và có ý định trình báo cơ quan chức năng.

Chiều 22.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết vừa thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của bị can Kim Anh (53 tuổi, ngụ ấp Chợ Dưới, xã Phước Hưng, H.Trà Cú, Trà Vinh) để điều tra về hành vi “ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”.

Để tạo thêm niềm tin nhằm tiếp tục lừa đảo ông Tra, ngày 29.10.2015, Kim Anh ký hợp đồng bán “thiên thạch” có trọng lượng 12,4 kg cho ông Tra với giá 1,86 tỉ đồng và ông Tra nhiều lần chuyển cho Kim Anh với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Do hết tiền, ông Tra yêu cầu ông Khone tiếp tục đưa tiền cho Kim Anh. Khi ông Khone yêu cầu Kim Anh giao hàng thì Kim Anh nói là nơi cất “thiên thạch” hiện không đảm bảo an toàn nên yêu cầu ông Khone mua một căn nhà để Kim Anh cùng gia đình ở và cất giữ “hàng” ở đó.

Sau khi có được nhà, Kim Anh ký hợp đồng bán “thiên thạch” cho ông Khone với giá 800 triệu USD/1kg. Thời gian này, ông Khone huy động hơn 10 tỉ đồng của 3 người dân đưa cho Kim Anh nhưng không ghi biên nhận cụ thể. Sau đó, Kim Anh tiếp tục ký hợp đồng bán 25,5 kg “thiên thạch” cho một công ty ở tỉnh Đắk Lắk với giá 1,2 tỉ USD/kg, Kim Anh nhận trước số tiền 600 triệu đồng.

Khi đại diện công ty yêu cầu Kim Anh kiểm tra “thiên thạch” thì Kim Anh đưa ra một lọ nhựa chứa dung dịch lỏng màu đen bên trong có 14 viên đá (loại đá xây dựng) nhưng bị phía công ty phát hiện hàng giả nên yêu cầu trả tiền lại. Kim Anh tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng “thiên thạch” với một công ty khác ở TP.HCM với giá 1,8 tỉ USD/kg, trọng lượng 25 kg. Biết bị lừa, các bị hại đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Kim Anh gửi đến cơ quan chức năng.

Quá trình làm việc, bước đầu Kim Anh thừa nhận hành vi đổ đá xây dựng vào nhớt tạo nên “thiên thạch” giả để đưa khách hàng kiểm tra do sợ đưa hàng thật sẽ bị mất. Còn “thiên thạch” thật do ông nội để lại đang được chôn trong phòng ngủ gia đình và chỉ một mình Kim Anh biết. Tuy nhiên, qua công tác nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh xác định hoàn toàn không có số “thiên thạch” như lời Kim Anh trình bày.