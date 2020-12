Xét xử vụ đa cấp Liên Kết Việt lừa đảo

Từ rất sớm, dưới trời giá lạnh, hàng trăm bị hại, phần lớn đã 60 - 70 tuổi đã đến cổng TAND TP.Hà Nội chờ đến lượt kiểm tra y tế phòng dịch Covid-19 trước khi vào bên trong. Có tới 6.053 người được triệu tập nên TAND TP.Hà Nội phải kê nhiều bàn để đón các bị hại làm thủ tục.

“Chiêu bài” giúp đại tá “dỏm” Lê Xuân Giang lừa đảo hơn 68.000 người 7 bị cáo thuộc Công ty Liên Kết Việt phải hầu tòa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là: Lê Xuân Giang (chủ tịch HĐQT); Lê Văn Tú (tổng giám đốc); Nguyễn Thị Thủy (phó tổng giám đốc); Lê Thanh Sơn, Trịnh Xuân Sáng, Vũ Thị Hồng Dung và Nguyễn Xuân Trường (thành viên nhóm phát triển thị trường). Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 10 ngày, kể cả ngày nghỉ. Do lượng người rất đông, TAND TP.Hà Nội đã “trưng dụng” phòng xét xử của TAND cấp cao tại Hà Nội, lắp màn hình và kê thêm hàng trăm ghế ngồi.

Theo cáo trạng, từ tháng 3.2014 - 11.2015, Lê Xuân Giang lợi dụng việc Công ty Liên Kết Việt được cấp giấy phép kinh doanh hàng đa cấp đã cùng các bị cáo khác cung cấp thông tin sai lệch khiến nhà đầu tư nghĩ Liên Kết Việt là công ty con của Công ty BQP thuộc Bộ Quốc phòng, các bị cáo là cán bộ quân đội, các sản phẩm được liên kết sản xuất với các doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng. Giang còn làm giả cả bằng khen của Thủ tướng tặng cho công ty và các lãnh đạo công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện. Khi đã lấy được lòng tin của nhiều người, Giang cùng đồng phạm lôi kéo các bị hại bỏ tiền tham gia vào hệ thống kinh doanh đa cấp của Liên Kết Việt.

Đến tháng 11.2015, Giang và các đồng phạm đã phát triển được 34 chi nhánh, văn phòng tại 27 tỉnh, thành; lôi kéo hơn 68.000 người tại 49 tỉnh, TP tham gia vào hệ thống kinh doanh đa cấp. Các bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.121 tỉ đồng và phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số tiền này. Có 6.053 bị hại có thông tin và địa chỉ. Những người này đã nộp hơn 580 tỉ đồng cho nhóm của Giang và nhận 193 tỉ đồng hoa hồng. VKS cáo buộc Lê Xuân Giang và đồng phạm phải bồi thường hơn 390 tỉ đồng.

Trước tòa, bị cáo Giang nhiều lần nhận rằng bản thân thiếu hiểu biết, không biết quy định pháp luật và quy trách nhiệm trong nhiều hành vi cho cấp dưới. Ngay trong việc lợi dụng nhầm lẫn trong tên viết tắt BQP, in các loại bằng khen treo tại trụ sở, văn phòng chi nhánh để khuếch trương danh tiếng, Giang cũng bao biện do nhân viên làm mà bản thân không kiểm soát được. Trả lời về số tiền hơn 2.000 tỉ đồng thu được từ các bị hại chủ yếu là người cao tuổi, bị cáo Giang phủ nhận việc cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng để chi tiêu cá nhân như truy tố. Đồng thời cho rằng, do thời gian qua lâu nên khi ra tòa không nhớ hết chi tiết, con số. Chỉ nhớ rằng, khi bị hàng nghìn người kéo đến nhà đòi nợ, đã chủ động bán nhà, rút khoản tiền gửi trong ngân hàng ra trả, nhưng không đưa ra được tài liệu chứng minh nên bị HĐXX bác bỏ.

Tại tòa, bị cáo Thủy khai được Giang tuyển về công ty làm theo phân công chỉ đạo của Giang và Tú, không phụ trách đại lý hay phát triển văn phòng đại diện ở tỉnh nào, chưa từng được Giang bổ nhiệm vào chức vụ gì, bản thân chỉ tư vấn, không thu tiền của ai, không duyệt hóa đơn thu chi, không biết gì về Bộ Quốc phòng... Trong ngày 22.12, tòa sơ thẩm tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo khác.