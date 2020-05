Bắt tạm giam trùm nhóm 'bảo kê' ở dự án điện mặt trời

Ngày 6.5, Cơ quan CSĐT Công an H.Thuận Nam (Ninh Thuận) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Nguyễn Nhật Hùng (tên thường gọi là Đen Hô, 33 tuổi, trú ở P.Bảo An, TP.Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận) về hành vi cố ý gây thương tích ; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.