Người bị tố bảo kê Đường 'Nhuệ' được luân chuyển công tác

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, thượng tá Cao Giang Nam , Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Phó trưởng Công an thành phố Thái Bình, đã được điều động về làm Phó phòng tham mưu, Công an tỉnh Thái Bình.