Đường “Nhuệ” từng nhiều lần bị tố hành hung, chiếm đoạt tài sản

Liên quan đến bị can Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”, 49 tuổi, ngụ số 366 Lê Quý Đôn, P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) vừa bị Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng để làm rõ tội “cố ý gây thương tích”, theo tìm hiểu của PV Thanh Niên , trước đây đã có ít nhất 2 người tố cáo Đường hành hung, cho đàn em chiếm đoạt công ty, nhưng sau đó bị can này đều “bình an vô sự”.

Một trong hai người từng tố cáo Nguyễn Xuân Đường là bà Đinh Thị Lý (56 tuổi, ngụ số nhà 2, ngõ 331, P.Trần Lãm, TP.Thái Bình). Khi hay tin Đường bị bắt tạm giam, bà Lý đã dấy lên hy vọng cơ quan công an sẽ tiếp tục làm rõ đơn tố cáo 6 năm trước về việc bà và người thân bị Đường cùng đàn em hành hung.

Trao đổi và gửi đơn tới Thanh Niên, bà Lý cho biết vào ngày 18.11.2014, bà cùng con trai là Mai Thế Duy đã bị Đường “Nhuệ” và đàn em đánh ngay tại Phòng Tiếp dân Công an P.Trần Lãm.

Theo bà Lý, mẹ con bà không liên quan gì đến Đường “Nhuệ”, nhưng có thể người này được bà N.T.T.G ở Cổ Nhuế, Từ Liêm (TP.Hà Nội) thuê đòi nợ

“Sáng 18.11, khi tôi cùng con trai đến trụ sở Công an P.Trần Lãm, TP.Thái Bình làm việc với người tên N.T.T.G thì thấy Đường “Nhuệ” cùng đàn em đã có mặt tại đây. Sau 15 phút, Đường “Nhuệ” cho đàn em khép cửa phòng tiếp dân rồi trực tiếp đánh mẹ con tôi, vừa đánh vừa xúc phạm nhân phẩm tôi. Con trai tôi bị đánh thương tích 15%. Đường sau đó đến gặp tôi để giảng hòa nhưng tôi không đồng ý và làm đơn gửi đến Công an TP.Thái Bình”, bà Lý thông tin.

Nguyễn Xuân Đường

Ngày 5.1.2015, Công an TP.Thái Bình đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích. Đến ngày 5.7.2015, Công an TP.Thái Bình có quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án vì chưa xác định được nghi can và hết thời hạn điều tra.

Không đồng ý với việc tạm đình chỉ điều tra của Công an TP.Thái Bình, bà Lý sau đó liên tục gửi đơn đến nhiều cơ quan của tỉnh Thái Bình. “Đường bị bắt rồi, tôi sẽ tiếp tục làm đơn gửi Công an tỉnh Thái Bình. Rất mong Công an tỉnh làm rõ việc Đường đánh mẹ con tôi ngay tại trụ sở công an”, bà Lý nói.

Thượng tá Nguyễn Quốc Vương, Chánh văn phòng, người phát ngôn Công an tỉnh Thái Bình, xác nhận có việc Đường “Nhuệ” từng bị người dân tố cáo. Theo ông Vương, các tố cáo này Công an TP.Thái Bình “đã xử lý theo quy định pháp luật”.

Cho đàn em “chiếm giữ” công ty người khác 15 ngày

Cùng chung sự bức xúc Đường “Nhuệ” như bà Lý, ngày 12.4, anh Nguyễn Văn Hà (31 tuổi, ngụ P.Trần Lãm, TP.Thái Bình) cho biết: “Nguyễn Xuân Đường từng đe dọa, chiếm giữ công ty gia đình tôi và lấy nhiều hồ sơ, tài sản”.