Đại gia Đường 'Nhuệ', chồng nữ doanh nhân Dương 'Đường' đã bị bắt

Theo đó, vào khoảng 21 giờ 30 tối 10.4, Công an tỉnh Thái Bình đã phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam bắt giữ Nguyễn Xuân Đường khi bị can này đang lẩn trốn ở thôn 8, xã Hào Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Ngay sau đó, Nguyễn Xuân Đường bị di lý về Thái Bình để phục vụ điều tra.

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 10.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ, 49 tuổi, ngụ số 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Trước đó, ngày 9.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Xuân Đường để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích . Tuy nhiên, Nguyễn Xuân Đường đã bỏ trốn.

Theo Công an tỉnh Thái Bình, do mâu thuẫn trong việc gửi tài liệu từ Thái Bình đi Hà Nội, Nguyễn Xuân Đường đã gọi điện đe dọa, yêu cầu anh Trịnh Ngọc Anh (24 tuổi, ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đến nhà.

Tại đây, Đường và vợ là Nguyễn Thị Dương (40 tuổi) đã đe dọa, tra hỏi anh Ngọc Anh. Sau đó, Nguyễn Thị Dương cùng Nguyễn Đức Mạnh (28 tuổi, ngụ tại tổ 6, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình) và Phạm Ngọc Quý (17 tuổi, ngụ xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đánh anh Ngọc Anh thương tích 14%.

Sau khi anh Ngọc Anh trình báo Công an tỉnh Thái Bình, ngày 7.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Dương , Nguyễn Đức Mạnh và Phạm Ngọc Quý.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Xuân Đường, tuy nhiên người đàn ông này đã không có nhà từ ngày 7.4.

Tại Thái Bình, Đường "Nhuệ" được coi là một "đại ca", đại gia có máu mặt với nhiều đàn em. Đường "Nhuệ" từng bị tố cáo đánh người, đòi nợ theo hình thức “xã hội đen”.

"Đường Nhuệ" cùng vợ lập Công ty TNHH Đường Dương chuyên kinh doanh bất động sản . Nhiều năm nay, Đường "Nhuệ" và vợ thường tham gia các cuộc đấu giá đất tại Thái Bình. Giới kinh doanh bất động sản thường thấy vợ chồng Đường "Nhuệ" đến các cuộc đấu giá cùng hàng chục đàn em.

Không chỉ kinh doanh, Đường "Nhuệ" còn tham gia đóng các bộ phim theo đề tài "xã hội đen", phát trên YouTube.

Người dân ở khu phố nơi vợ chồng Đường "Nhuệ" sinh sống cho biết, gia đình này rất giàu có.