Bắt nhiều nghi phạm cưỡng đoạt tài sản, xịt hơi cay, ném bom xăng đòi nợ thuê

Chiều 18.2, Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam), cho biết liên quan đến vụ đòi nợ thuê bằng bom xăng, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Điện Bàn đã ra quyết khởi tố vụ án, khới tố thêm 3 bị can gồm: Nguyễn Đình Thanh (20 tuổi), Trần Trọng Nhân (29 tuổi) và Nguyễn Duy Khánh (23 tuổi, cả 3 đều ở xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn), để điều tra về hành vi “cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Công an thị xã Điện Bàn đọc quyết định bắt giam nghi phạm cầm đầu Võ Toàn Trung ẢNH: N.THỊNH

Theo cơ quan điều tra, khoảng 19 giờ 20 phút ngày 23.12.2019, nhiều thanh niên không rõ lai lịch đi xe máy đến trước nhà ông Lương V. (xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn) ném 3 chai bom xăng vào nhà gây nổ lớn và cháy chiếc xe máy để trước hiên nhà. Cơ quan CSĐT Công an thị xã Điện Bàn đã khởi tố vụ án cố ý làm hư hỏng tài sản; đồng thời xác lập chuyên án “cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt tài sản” để tập trung đấu tranh triệt phá.

Chiều 16.1, Công an thị xã Điện Bàn đã bắt khẩn cấp các nghi phạm gồm: Võ Toàn Trung (33 tuổi), Hồ Huy (28 tuổi, đều ở phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn) và Lê Viết Ân (25 tuổi, ở phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn).

Công an thị xã Điện Bàn xác định Võ Toàn Trung là người cầm đầu đường dây cho vay lãi suất cao. Đây cũng là nghi phạm gây ra các vụ ném bom xăng, đập phá cửa kính, xịt hơi cay, ném chất bẩn vào nhà các nạn nhân và người thân nạn nhân.

Công an cũng thu giữ 95 triệu đồng, 1 máy đếm tiền, 4 cây gậy ba khúc, 1 gậy đánh gôn, 7 điện thoại, 4 xe máy cùng một số tang vật có liên quan đến vụ án… Sau thời gian đấu tranh, các nghi phạm trên đã khai nhận toàn bộ hành vi, đồng thời khai thêm các đồng phạm là Thanh, Nhân và Khánh.

Cho vay lãi suất "cắt cổ"

Cụ thể, đầu tháng 9.2019, Võ Toàn Trung cho anh L.V.Q. (con ông Lương V., thôn Trung Phú 2, xã Điện Minh) vay 15 triệu đồng (với lãi suất 30%/ tháng), 10 ngày trả tiền lãi một lần. Đến tháng 11 và tháng 12.2019, Q. không có khả năng chi trả nên bỏ trốn. Sau nhiều lần hăm dọa đòi tiền không được, ngày 23.12.2019, 6 nghi phạm trong vụ việc đến nhà Q. ném bom xăng vào nhà gây cháy nổ.

Trước đó, vào tháng 4.2019, Võ Toàn Trung cho Ngô Văn T. (25 tuổi, ở phường Vĩnh Điện) vay 2 lần với tổng số tiền 30 triệu đồng (lãi suất 30%/tháng). T. trả lãi liên tục trong 3 tháng với tổng số tiền 27 triệu đồng và xin trả dần số tiền gốc không tính lãi. Trung buộc T. phải trả 40 triệu đồng nữa nhưng T. không trả. Sau đó, trong vòng 1 tháng, nhóm đối tượng của Trung đã 3 lần đến nhà T. đập phá cửa kính, xịt hơi cay vào nhà.

Ngoài ra, con trai bà Trần Thị M. (59 tuổi, ở khối phố Cổ An Tây, phường Điện Nam Đông) là Lê Trần Ngọc H. có vay của Võ Toàn Trung 100 triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả rồi bỏ trốn. Sau khi đòi tiền không trả, Trung chỉ đạo đàn em nhiều lần đập phá nhà cửa, xịt hơi cay, ném nhớt thải vào nhà bà M. và nhà con trai bà M. sát bên cạnh để uy hiếp, ép nạn nhân trả nợ.

Hiện vụ đòi nợ thuê bằng bom xăng đang được Công an thị xã Điện Bàn đang tiếp tục điều ra, làm rõ.