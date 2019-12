Thoát ra từ bẫy buôn người: Bi kịch 'việc nhẹ, lương cao'

Cảnh tỉnh về nạn buôn người và di cư không an toàn Bà Lương Hồng Loan, Phó giám đốc chương trình Vòng tay Thái Bình, chia sẻ: “Không chỉ tại các nước châu Á như Trung Quốc, Campuchia, Malaysia... thực trạng mua bán người còn diễn ra tại các nước châu Âu như Nga, Cộng hòa Czech, Đức, Pháp, Bỉ, Hà Lan và đặc biệt là Anh. Nhìn bề ngoài, người ta đi tự nguyện, trả số tiền rất lớn (30.000 - 40.000 USD) để được đưa sang nước ngoài như là di cư bất hợp pháp. Nhưng thực tế, trong quá trình đi, họ bị lừa, vứt bỏ các giấy tờ tùy thân theo lời dặn của đường dây, bị ép buộc nợ nần, bị cưỡng bức lao động, tình dục... và buộc phải làm các hoạt động phạm pháp của bọn buôn người như trồng cần sa, nấu ma túy đá để có thể trả món nợ cho chuyến đi khiến họ không đường quay về!

Theo bà Loan, thực trạng ở châu Âu nói trên là lý do Vòng tay Thái Bình đẩy mạnh truyền thông phòng chống buôn bán người và di cư an toàn, tặng học bổng học nghề tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình... hơn ba năm nay. Vụ việc 39 người Việt Nam chết trong container đông lạnh ngày 23.10 tại Essex (Anh), dù cơ quan chức năng chưa công bố chính thức họ có phải là nạn nhân của nạn buôn người hay không, nhưng đây cũng là lời cảnh tỉnh về nạn buôn người và di cư không an toàn cho người Việt Nam”.