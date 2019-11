39 người chết trong xe đông lạnh tại Anh: Đã xác định danh tính hơn 10 người VN

Hé lộ âm mưu giết người bịt đầu mối Hai anh em nhà Hughes đang bị cảnh sát Anh truy nã trong vụ 39 người chết trong container được cho là đang bỏ trốn vì băng nhóm chuyên đưa người nhập cư lậu muốn giết người bịt đầu mối, theo tờ The Telegraph. Cụ thể, Ronan Hughes (40 tuổi) và Christopher Hughes (34 tuổi) quê ở Armagh (Bắc Ireland) hiện bị cảnh sát Anh truy nã với các cáo buộc ngộ sát và đưa người nhập cư trái phép. Ronan chính là người thuê chiếc container từ Hãng Global Trailer Rentals (GTR, Ireland) vào ngày 15.10 để chở các nạn nhân. Một nguồn tin an ninh tiết lộ hai nghi phạm này đang bị thủ lĩnh của một nhóm đưa người nhập cư lậu truy lùng. Theo đó, nhóm tội phạm tìm cách bắt anh em nhà Hughes trước khi hai người này đến cảnh sát Bắc Ireland đầu thú do lo sợ họ có thể khai ra cả đường dây ngầm. Cũng theo The Telegraph, nhóm đưa người nhập cư lậu gồm những thành phần cực kỳ bạo lực và có liên quan đến lực lượng bán quân sự nổi loạn. Ông Daniel Stoten, Chánh thanh tra cảnh sát Essex, cho biết Ronan từng liên lạc với cảnh sát qua điện thoại, nhưng không tiết lộ nội dung cuộc trao đổi. Trước đó, cảnh sát Ireland cảnh báo về việc xuất hiện nhiều lời đe dọa lấy mạng tài xế người Bắc Ireland Eamon Harrison (22 tuổi) hiện đang bị tạm giam. Harrison là người chở chiếc container đến cảng Zeebrugge (Bỉ) trước khi kiện hàng được đưa đến Essex ngày 23.10. Nghi phạm này bị bắt tại Dublin vào ngày 26.10 cùng với chiếc xe thuộc công ty của Ronan Hughes. Khánh An