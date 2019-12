Bạc Liêu: Khởi tố nghi can vô cớ chém hỏng hàng loạt ô tô

Sáng 24.12, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với nghi can Thạch Quyền (44 tuổi, ở khóm 6, P.7, TP.Bạc Liêu), đồng thời ra quyết định tạm giam 3 tháng để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác.

Hàng loạt xe ô tô bị Thạch Quyền chém hư hỏng ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Theo Cơ quan CSĐT, rạng sáng 12.12, Thạch Quyền vô cơ dùng hung khí chém hỏng 7 ô tô đang đậu ở khu vực Trung tâm thương mại Bạc Liêu (thuộc P.3, TP.Bạc Liêu).

Nhận được tin báo Công an TP.Bạc Liêu nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ, đồng thời truy bắt Thạch Quyền. Bước đầu, tại công an, nghi can khai nhận do mượn xe mà người nhà không cho nên chém ô tô để... hả cơn giận.

