Bắt thầy cúng mạo danh Phó tổng giám đốc Công ty bánh kẹo Kinh Đô để lừa đảo

Ngày 30.12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an H.Quảng Xương (Thanh Hóa) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nghi phạm Dương Văn Minh (31 tuổi, ngụ xã Quảng Trung, H.Quảng Xương) để điều tra về hành vi mạo nhận là lãnh đạo doanh nghiệp đi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an H.Quảng Xương, Dương Văn Minh làm nghề thầy cúng và bán cơm chay tại địa phương. Lợi dụng việc kém hiểu biết của nhiều người, Minh đã mạo nhận là Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần bánh kẹo Kinh Đô (có địa chỉ tại TP.HCM) để lừa đảo

Minh đã làm giả con dấu, chữ ký mang tên mình, với chức danh là Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần bánh kẹo Kinh Đô, sau đó kêu gọi nhiều người dân ở các xã Quảng Lưu, Quảng Lộc (H.Quảng Xương) và TP.HCM tham gia góp vốn để đầu tư sản xuất bánh kẹo.

Tuy nhiên, khi người dân góp vốn (có hợp đồng nhưng là hợp đồng giả do Minh tự soạn) thì Minh chiếm đoạt và tiêu xài vào mục đích cá nhân.

Dương Văn Minh (áo đen) khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan công an ẢNH CÔNG AN THANH HÓA CUNG CẤP

Không chỉ huy động góp vốn để chiếm đoạt, Minh còn lên mạng xã hội mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) giả đứng tên mình, trong sổ đỏ ghi thông tin về một lô đất không có thật ở xã Quảng Lưu để chuyển nhượng cho anh N.T.Q (31 tuổi, ngụ P.Quảng Thịnh, TP.Thanh Hóa), chiếm đoạt của anh Q. 80 triệu đồng.

Khi bắt giữ Dương Văn Minh, khám xét nơi ở của bị can này, lực lượng công an phát hiện và thu giữ 4 hợp đồng góp vốn của người dân, góp tiền vào cho Công ty cổ phần bánh kẹo Kinh Đô (có địa chỉ 143 Đa Kao, P.11, Q.1, TP.HCM). Trong các hợp đồng đều ghi Dương Văn Minh là Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần bánh kẹo Kinh Đô , là người đại diện cho công ty. Ngoài ra, công an còn thu giữ 1 giấy chứng chỉ đào tạo cơ bản về hàng đa cấp mang tên Dương Văn Minh.

Tại cơ quan công an, Dương Văn Minh đã thừa nhận các hành vi phạm tội của mình. Minh khai nhận do nợ nần quá nhiều nên đã nghĩ ra cách mạo nhận là Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần bánh kẹo Kinh Đô và làm giả con dấu, chữ ký để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tổng số tiền cơ quan công an xác định Dương Văn Minh lừa đảo chiếm đoạt của một số người dân trên địa bàn H.Quảng Xương, tính đến ngày 30.12 là 550 triệu đồng.

Hiện Công an H.Quảng Xương đã thông báo rộng rãi cho người dân, ai là nạn nhân bị Dương Văn Minh lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì liên hệ với Công an H.Quảng Xương để được xử lý.