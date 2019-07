Bắt thêm 1 'cò đất' liên quan đến sai phạm của hàng loạt cán bộ Trà Vinh

Vũ là "cò đất" đã tìm thuê người đứng tên chuyển đổi mục đích sử dụng đất, gây thiệt hại ngân sách nhà nước.

Vũ cùng với Trần Mười (tên gọi khác là Trí, 43 tuổi), Huỳnh Công Chúc (50 tuổi) và Lê Hoàng Anh (28 tuổi, cùng ngụ TP.Trà Vinh) được xác định có hành vi gian dối, lợi dụng chính sách nhà nước đối với người có công trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất để khỏi nộp thuế, gây thiệt hại ngân sách số tiền nhiều tỉ đồng.

Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Mười, Chúc và Hoàng Anh điều tra cùng về hành vi trên.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra T.Ư, một số cán bộ tại TP.Trà Vinh thiếu trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai để “cò nhà đất” và một số cán bộ công chức lợi dụng trong thực hiện chính sách và sự khó khăn của các gia đình chính sách “mua bán chính sách” nhằm thu lợi bất chính . Ủy ban Kiểm tra T.Ư chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh.

Cơ quan điều tra xác minh 712 hộ chuyển mục đích sử dụng đất xác định, các đối tượng đã câu kết với “cò đất” tìm những người là gia đình chính sách, mẹ liệt sĩ đứng tên chuyển mục đích sử dụng đất không phải nộp thuế gây thiệt hại gần 120 tỉ đồng.

Trước đó, cuối tháng 6.2019, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Chiến (56 tuổi), Lê Hữu Lễ (48 tuổi), Lý Kiến Trung (48 tuổi), Nguyễn Trọng Nghĩa (40 tuổi) và Trần Thanh Sơn (45 tuổi). Nhóm 5 bị can này nguyên là lãnh đạo, chuyên viên Phòng TN-MT TP.Trà Vinh bị cáo buộc trong quá trình thẩm định hồ sơ miễn giảm, chuyển mục đích sử dụng đất, cố ý không thực hiện việc kiểm soát, kiểm tra theo quy định để các đối tượng lợi dụng gia đình chính sách làm thủ tục miễn, giảm tiền sử dụng đất không đúng đối tượng, gây thiệt hại số tiền nêu trên.

Bị can Nguyễn Văn Chiến trong thời gian giữ chức vụ Trưởng phòng TN-MT đã ký 241 hồ sơ gây thiệt hại trên 39 tỉ đồng. Bị can Lê Hữu Lễ, nguyên Phó trưởng Phòng, ký 57 hồ sơ gây thiệt trên 10 tỉ đồng. Bị can Lý Kiến Trung, Phó trưởng Phòng, ký 383 hồ sơ gây thiệt hại trên 66,5 tỉ đồng. Bị can Trần Thanh Sơn, nguyên chuyên viên, thẩm định 175 hồ sơ, gây thiệt hại gần 29 tỉ đồng. Bị can Nguyễn Trọng Nghĩa, chuyên viên, đã thẩm định 440 hồ sơ gây thiệt hại số tiền gần 74 tỉ đồng.