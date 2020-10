Bắt thêm 5 bị can vụ Alibaba lừa đảo bán dự án ma

Liên quan đến vụ Công ty địa ốc Alibaba (viết tắt là Alibaba) lừa đảo bán dự án “ma”, ngày 15.10, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) - Công an TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở đối với 5 bị can là cấp dưới của Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba ; đã bị khởi tố, bắt giam trước đó) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.