Địa ốc Alibaba lừa đảo bán dự án ma: Khởi tố thêm 14 bị can

Theo đó, những bị can bị khởi tố làm việc tại Công ty Alibaba, là cấp dưới của Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba).

Cụ thể, Trang Chí Linh (Tổng giám đốc pháp lý Công ty Alibaba), Nguyễn Trung Trường (Giám đốc Công ty địa ốc Long Thành Capital), Nguyễn Thị Vân Anh (Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng), Bùi Minh Đức (Giám đốc Công ty địa ốc TLL Land), Vũ Hoàng Hải (Giám đốc Công ty địa ốc Big Bang), Trương Thị Hồng Ngọc (Giám đốc Công ty địa ốc Tia Chớp), Vi Thị Hiền (Giám đốc Công ty địa ốc Sunny Land), Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán trưởng Công ty Alibaba), Nguyễn Văn Kiên (Giám đốc Công ty địa ốc Sparta Land), Nguyễn Quang Sơn (Giám đốc Công ty địa ốc Ali Land), Nguyễn Trần Phúc Nguyên (đại diện pháp luật Công ty địa ốc Ali Land), Trần Huy Phúc (Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Binh Thép), Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc Công ty Alibaba Law Firm). Trừ Võ Thị Thanh Mai là vợ của Luyện được tại ngoại thì 14 bị can nêu trên đều bị tạm giam 4 tháng. Tất cả bị can bị khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo PC03, hiện các tổ công tác đang triển khai thi hành các lệnh khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với các bị can. Đồng thời tiến hành khám xét nơi ở của các bị can.

Cũng theo PC03, trong ngày 5.3, Viện KSND còn phê chuẩn lệnh khởi tố thêm tội danh đối với Nguyễn Thái Lực (21 tuổi, Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành - công ty thành viên của Công ty Alibaba) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, tháng 10.2019 PC03 đã khởi tố, bắt giam Lực về tội rửa tiền.

Theo PC03, hiện các tổ công tác đang triển khai thi hành các lệnh khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với các bị can. Đồng thời tiến hành khám xét nơi ở của các bị can.

Cũng theo PC03, trong ngày 5.3, Viện KSND còn phê chuẩn lệnh khởi tố thêm tội danh đối với Nguyễn Thái Lực (21 tuổi, Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành - công ty thành viên của Công ty Alibaba) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, tháng 10.2019 PC03 đã khởi tố, bắt giam Lực về tội rửa tiền.