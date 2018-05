[CẬP NHẬT] Bắt thêm nghi can thứ hai liên quan băng cướp đâm 2 hiệp sĩ tử vong, 3 người bị thương

Theo đó, đêm qua, Đội 2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) - Công an TP.HCM phối hợp với công an Q.3 đã bắt được nghi can này khi đang lẩn trốn tại một địa điểm ở Q.Gò Vấp.

Trước đó, vào hôm qua (14.5), một nghi can khác cũng trong băng trộm này đã cũng đã bị bắt. Qua đấu tranh khai thác, nghi can này đã khai ra những nghi can khác có liên quan



Theo thông tin ban đầu, đây là băng trộm chuyên “đá xế”.

Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc.

