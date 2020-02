Bất thường vụ bé gái 14 tuổi nghi bị hiếp dâm: Kết luận giám định đã chính xác?

Về cách thức giải quyết vụ việc của Công an huyện Bình Chánh, một diễn biến quan trọng cần được nhắc lại, đó là công văn khẩn của Sở LĐ-TB-XH TP.HCM. Trong công văn gửi Công an huyện Bình Chánh, Giám đốc Sở Lê Minh Tấn đã đề nghị Công an huyện Bình Chánh thông tin, làm rõ các vấn đề: ông N.N.Q có xâm hại tình dục trẻ em hay không? Vì theo kết quả giám định, ADN của Q. có hiện diện trong vùng phết dịch hậu môn của bé B., tức là đã cấu thành tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Nếu Công an huyện Bình Chánh thấy giấy khai sinh của bé B. nghi có vấn đề, thì cũng có thẩm quyền xác minh tính pháp lý của nó.