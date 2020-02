Bất thường vụ bé gái 14 tuổi nghi bị hiếp dâm

Sau sự việc, công an có đưa bé B. đi giám định. Gia đình chờ đợi hơn 2 tháng mà không có kết quả gì, vì quá nôn nóng, nên bà Th. gửi đơn cầu cứu lên Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM. Sau đó, gia đình bà nhận được thông báo từ Công an H.Bình Chánh.

Tuy Q. và gia đình bà Th. có quen biết do làm chung công ty, nhưng bà Th. khẳng định giữa bé B. và Q. không có quan hệ tình cảm. Sau sự việc này, cả gia đình bà phải bỏ công việc để lo cho bé B. do tinh thần của bé bị hoảng loạn. Cũng sau sự việc này, bé B. có nhiều biểu hiện hoảng loạn mỗi khi nghe ai nhắc đến câu chuyện ngày 17.11.2019. Thậm chí, B. đã nhiều lần tự tử nhưng người nhà kịp thời can ngăn.

Chiều 5.2, trả lời Thanh Niên về vụ việc trên, đại diện Công an huyện Bình Chánh xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn và đang tiếp tục điều tra làm rõ. “Kết quả giám định là do Cơ quan giám định của Trung tâm giám định pháp y TP.HCM chứ Công an huyện Bình Chánh không có chức năng giám định. Hiện công an vẫn đang trong giai đoạn điều tra”, lãnh đạo Công an H.Bình Chánh nói.

Tiếp đến, ngày 7.2, đại diện Công an huyện Bình Chánh cho biết: “Đơn vị vẫn đang điều tra, xử lý vụ việc nên chưa có kết quả chính thức”. Giải thích về vấn đề yêu cầu giám định tuổi của bé B., Công an huyện Bình Chánh cho biết do có nhiều mâu thuẫn trong việc xác minh độ tuổi nên CQĐT đã trưng cầu Trung tâm pháp y thành phố thực hiện giám định tuổi của nạn nhân.

Cụ thể, trong quá trình xác minh, Công an huyện Bình Chánh xác định bé B. (sinh năm 2005) khai sinh trễ 2 năm (tức đến tháng 11.2007 mới khai sinh). “Chúng tôi xác minh tại địa phương, gia đình bà T. đến đăng ký cho cả 3 người con cùng một thời gian vào tháng 11.2007. Bên cạnh đó, tại bệnh viện (BV) địa phương (BV đa khoa Hồng Ngự - Đồng Tháp), giấy nhập viện vào tháng 2.2005. Trong khi đó giấy khai sinh của bé B. là tháng 1.2005. Nhận thấy có nhiều mâu thuẫn nên chúng tôi cần cẩn trọng trong việc xác định độ tuổi”, đại diện Công an huyện Bình Chánh nói và cho biết thêm việc cơ quan công an trưng cầu giám định độ tuổi để xác định rõ tội danh vì còn mâu thuẫn trong việc bé B. không trùng khớp thời gian khai sinh.

“Có hay không việc bao che tội phạm trong vụ việc trên”, PV Thanh Niên đặt vấn đề. Đại diện Công an huyện Bình Chánh khẳng định: “Không có sự bao che nào trong vụ việc này! Kết quả giám định là do Trung tâm pháp y ra kết quả; Công an huyện Bình Chánh chỉ thông báo đến người nhà chứ không can thiệp được. Chúng tôi phải xác định đúng tội danh, không để oan sai nhưng cũng không để lọt tội”. Công an huyện Bình Chánh cũng cho biết, bước đầu Q. thừa nhận việc quan hệ tình dục với bé B.