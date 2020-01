Bắt Tiến 'người dơi', bị can cướp giật trốn truy nã 6 năm ở TP.HCM

Ngày 16.1, Công an quận 3 cho biết khoảng 21 giờ ngày 15.1, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an Q.3, ập vào một địa chỉ trên đường Nghĩa Phát (phường 6, quận Tân Bình) bắt Nguyễn Bảo Tiến (tức Tiến 'người dơi', 30 tuổi, ngụ quận 3), bị can cướp giật trốn truy nã suốt 6 năm.