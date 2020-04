Bắt tội phạm Trung Quốc đặc biệt nguy hiểm, trốn truy nã ở Đà Nẵng

Tối 29.4, Công an TP.Đà Nẵng phối hợp Bộ Công an bàn giao tội phạm Trung Quốc thuộc diện đặc biệt nguy hiểm cho công an nước này thụ lý theo thẩm quyền.

Theo đó, Hồ Diệc Phẩm (34 tuổi, ngụ huyện Thương Nam, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) bị di lý, giao cho Cục Công an huyện Hà Khẩu - Châu Hồng Hà (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc).

Trước đó, lực lượng công an phía Trung Quốc đề nghị Bộ Công an phối hợp truy nã Hồ Diệc Phẩm, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm , đã bỏ trốn từ Trung Quốc sang Việt Nam.

Bộ Công an phân công Công an TP.Đà Nẵng và Công an tỉnh Lào Cai vào cuộc truy xét. Xác định Phảm đang trốn ở khu vực biển Đà Nẵng (P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà), Công an TP.Đà Nẵng tổ chức khống chế