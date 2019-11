Bắt ổ tội phạm Trung Quốc tổ chức đánh bạc rồi trốn sang Đà Nẵng

Trước đó, trong các đêm 21 và 22.11, qua theo dõi và mật phục, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng liên tiếp bắt giữ 5 đối tượng là tội phạm Trung Quốc trốn truy nã

Đây là kết quả quá trình phối hợp xác minh, điều tra giữa Công an TP và lực lượng Bộ Công an.

Hiện Công an TP đang tạm giữ các đối tượng: Liu Yi Hu (43 tuổi), Yu Hong Can (48 tuổi), Xua Liang (39 tuổi), Xu Heng (46 tuổi) và Luan Cheng Ming (37 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc).

Theo điều tra, 5 đối tượng Trung Quốc nêu trên từ năm 2013 tham gia đường dây tổ chức đánh bạc trái phép ở Trung Quốc với số tiền lên đến hàng trăm triệu nhân dân tệ. Ổ nhóm tội phạm này còn cho vay, bắt cóc con bạc để đòi nợ, cùng các hành vi gây rối khác.

Đường dây này bị Công an Thị xã Tĩnh Giang, TP.Thái Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc triệt xóa, truy bắt, 5 đối tượng trên bỏ trốn và bị ra lệnh truy nã. Trước khi đến Đà Nẵng, cả nhóm đã lang bạt nhiều nơi, tại Đà Nẵng, nhóm lợi dụng nhiều người Trung Quốc khác giúp đỡ để lưu trú.

Các đối tượng trốn truy nã ở Trung Quốc đã sa lưới ở Đà Nẵng Ảnh: Nguyễn Tú

Mỗi nhà nghỉ, khách sạn, cả nhóm chỉ ở thời gian ngắn rồi chuyển đi để trốn tránh truy xét.

Hiện Công an TP đang chờ Bộ Công an tiến hành các thủ tục tiếp nhận. Như Thanh Niên đã thông tin, từ cuối 2018 đến nay, Công an TP cũng phối hợp Bộ Công an trục xuất hơn 500 người Trung Quốc hoạt động trái phép ra khỏi Việt Nam, trong đó có hàng chục tội phạm Trung Quốc trốn nã sang Đà Nẵng tiếp tục phạm tội tổ chức đánh bạc qua mạng, thao túng chứng khoán, kinh doanh trái phép… thậm chí lập băng siêu trộm, mở động sex…