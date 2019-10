Đà Nẵng: Lại phát hiện người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, tổ chức đánh bạc online

Thưởng nóng cho Công an Q.Hải Châu Trong chiều 9.10, ông Lê Anh, Chủ tịch UBND Q.Hải Châu đến thưởng nóng công an quận vụ bắt 10 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, tổ chức đánh bạc qua mạng, cùng các thành tích bắt các nghi can gây ra 13 vụ trộm, trộm 300 triệu đồng… Ông Lê Anh, Chủ tịch UBND Q.Hải Châu thưởng nóng Đội An ninh, Đội Cảnh sát Hình sự, Đội Cảnh sát ma túy thuộc Công an Q.Hải Châu Ảnh: Nguyễn Tú