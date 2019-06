Công an Đà Nẵng trục xuất 35 người Trung Quốc tổ chức đánh bạc qua mạng

35 người Trung Quốc hoạt động trái phép, tổ chức đánh bạc qua mạng này cho Công an Trung Quốc tại cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) vào cuối giờ chiều qua 8.6 Công an TP.Đà Nẵng cùng Bộ Công an đã bàn giao

Trước đó, thực hiện chuyên án phối hợp cùng Bộ Công an, Công an TP.Đà Nẵng đã tổng rà soát, truy quét các tụ điểm tập trung người Trung Quốc có biểu hiện hoạt động trái phép.

Lúc 9 giờ ngày 6.6, Bộ Công an phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Đà Nẵng, do Phòng Cảnh sát Kinh tế chủ công, đồng loạt tấn công 6 tụ điểm cho người Trung Quốc thuê lưu trú, sử dụng kinh doanh.

Các tụ điểm này gồm: Nhà 74 Nguyễn Đình Chiểu (P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn), nhà 116 Dương Tôn Hải (P.Hòa Hải), nhà số 10 Hoài Thanh, chung cư Mường Thanh 51 Trần Bạch Đằng (cùng P.Mỹ An); số 5 đường Bằng Lăng 5 Khu đô thị Euro Vila 1, khách sạn Legacy 347-349 Trần Hưng Đạo (cùng P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà).

Ảnh: N.T Khách sạn Legacy, một trong 6 điểm lưu trú bị công an kiểm tra

Tại những nơi này có 35 người Trung Quốc (có 4 nữ) cùng một số người Việt Nam phục vụ, tất cả bị tạm giữ để xác minh, sàng lọc.

Ngay khi bị bắt, một số đối tượng bất hợp tác, thậm chí chống đối, một số người Trung Quốc dùng phương ngữ, tỏ dấu hiệu bất đồng ngôn ngữ để trốn tránh việc khai báo, tuy nhiên sau hơn một ngày đấu tranh, đến 14 giờ ngày 7.6, cơ quan điều tra đã xác định được thủ đoạn, hành vi của cả nhóm.

Theo khai nhận, các đối tượng trên nằm trong một tổ chức tại Trung Quốc, nhận lệnh xây dựng đường dây hoạt động xuyên quốc gia để tổ chức đánh bạc qua mạng, nhằm tránh bị truy xét tại Trung Quốc.

Ảnh: N.T Chung cư Mường Thanh bên biển Đà Nẵng, một trong những điểm phát hiện người Trung Quốc thuê tổ chức đánh bạc qua mạng

Những người Trung Quốc này lợi dụng visa du lịch để nhập cảnh vào Đà Nẵng, chia ra nhiều nhóm nhỏ thuê nhà, mỗi nhóm có quản lý lo việc ăn ở, đối phó với chính quyền khi bị kiểm tra hành chính, đồng thời tổ chức cho cả nhóm sử dụng máy tính để lên mạng lôi kéo khách đánh bạc qua mạng, đồng thời tiếp nhận, xử lý các "khiếu nại" của con bạc…

Sau khi lập hồ sơ, Công an TP.Đà Nẵng cùng Bộ Công an di lý, trục xuất 35 người Trung Quốc tổ chức đánh bạc qua mạng ra cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh để bàn giao cho phía Trung Quốc, được biết, đây là chuyên án truy quét người Trung Quốc hoạt động trái phép do Bộ Công an chủ trì và đang tiếp tục mở rộng. (Thanh Niên đã thông tin)