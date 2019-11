Bắt trùm giang hồ đại náo quán nhậu để ép mua nước đá

Tối 8.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Xuân Tú (49 tuổi, ngụ đường Bà Huyện Thanh Quan, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) 3 tháng tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Tú là ông trùm cho giang hồ đại náo quán nhậu 145 Đỗ Bá (P.Mỹ An) của hệ thống dê Nghĩa, đồng thời bắt đàn em khai man để trốn tội.

Chọn phương án hài hòa vẫn không yên với giang hồ

Như Thanh Niên đã thông tin, tối 19.10, nhóm giang hồ Trần Công Lợi (28 tuổi, ngụ P.An Hải Đông), Nguyễn Văn Quý (ngụ P.Mân Thái), Phan Minh Ân (37 tuổi, ngụ P.Phước Mỹ, cùng Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) cầm gậy sắt xông vào đập phá quán nhậu dê Nghĩa (145 Đỗ Bá, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn) gây thiệt hại theo ước tính của quán khoảng 25 triệu đồng.

Đọc lệnh bắt Mai Xuân Tú - Ảnh: Văn Tiến Khám xét trụ sở công ty của Tú ở P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà - Ảnh: Văn Tiến

Nhân viên quán đóng cửa để gọi công an thì Trần Kim Quý (40 tuổi, ngụ P.Phước Mỹ) xông vào giải vây cho đồng bọn.

Theo điều tra của Công an TP.Đà Nẵng, quán dê Nghĩa lấy nước đá từ một bạn hàng. Gần đây, Mai Xuân Tú là chủ cơ sở nước đá Thành Công (đường Bà Huyện Thanh Quan, P.Mỹ An) đòi cung cấp nước đá.

Biết ông Tú có nhiều anh em xã hội, nhiều quán xá khác từ chối đã gặp phiền phức, nên quán dê Nghĩa giới thiệu bạn hàng cũ lấy mối nước đá từ Tú theo phương án 50-50 để hài hòa đôi bên.

Ông trùm giang hồ ép quán xá mua nước đá thất thủ - Ảnh: Nguyễn Tú Hai cây gậy sắt Tú đưa cho đàn em để đại náo quán nhậu - Ảnh: Văn Tiến Khám xét nhà Mai Xuân Tú - Ảnh: Văn Tiến

Ông Tú hay cân thiếu đá, bạn hàng cũ phản ánh thì bị dân xã hội đòi đánh nhưng vẫn ngậm ngùi chấp nhận.

Tối 19.10, Tú cùng 2 đàn em đến quán Dê Nghĩa 145 Đỗ Bá nhậu, gọi chủ quán Nguyễn Hữu Nghĩa đến buộc phải lấy 100% nước đá của Tú.

Tủ kính quán dê Nghĩa bị đập vỡ - Ảnh: Văn Tiến

Hình ảnh camera quán ghi lại cảnh bị đập phá - Ảnh: Văn Tiến

Anh Nghĩa đề nghị phương án 50% thì Tú dọa không cho Nghĩa “buôn bán trên đất này nữa”, đồng thời gọi đàn em từ ngày 20.10 cứ chở 30 bao nước đá vứt trước quán dê Nghĩa, không cần biết mua hay không, cứ đến ngày là thu tiền.

Khi ông Tú ra về, thấy có người chở nước đá đến nhưng không phải của Tú nên Tú điên tiết gọi đàn em đến đập phá nhằm “đóng cửa quán”.

Nhân viên quán dê Nghĩa hạ cửa chính để giữ chân nhóm giang hồ trong khi chờ công an đến cũng bị đánh - Ảnh: Văn Tiến

Khai man nhằm giấu tội cho ông trùm

Sau khi sự việc gây hoang mang dư luận, công an vào cuộc, 4 nghi can đầy tiền án, tiền sự là Lợi, Văn Quý, Ân, Kim Quý đến Công an Q.Ngũ Hành Sơn đầu thú nhưng khai man nguyên nhân do nhân viên phục vụ chậm, bực mình vì thái độ nên đập phá.

Tuy nhiên, qua trích xuất toàn bộ camera tại quán trong đêm 19.10, trước khi xảy ra đập phá, cả 4 người trên đều không vào quán, không có chuyện gọi món phục vụ.