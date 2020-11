Bắt trưởng công an thị trấn ở Hà Giang vì dùng nhục hình với người dân

Tối 17.11, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đại úy Đặng Thế Đông, Trưởng Công an TT.Vĩnh Tuy (H.Bắc Quang, Hà Giang), để làm rõ tội dùng nhục hình, quy định tại khoản 2, điều 373 bộ luật Hình sự năm 2015.